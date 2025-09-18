Diamondbacks desperdician nueve entradas de un hit de Brandon Pfaadt y caen 5-1 en 11 con Gigantes

Christian Koss bateó un doble de dos en una undécima entrada de cinco carreras, y los Gigantes de San Francisco arruinaron una apertura de nueve entradas y un hit de Brandon Pfaadt de Arizona, venciendo a los Diamondbacks 5-1 el miércoles para poner fin a una racha de cuatro derrotas.

Los Gigantes (76-76) se acercaron a dos y medio juegos de los Mets, que jugaron más tarde el miércoles, por el último boleto como comodín de la Liga Nacional, mientras que los Diamondbacks (77-76) cayeron dos juegos detrás de Nueva York.

Pfaadt no permitió un imparable hasta el sencillo de un out del novato Drew Gilbert en la sexta. El boricua Heliot Ramos bateó para doble play dos lanzamientos después. El derecho ponchó a siete y caminó a uno, realizando 65 de 97 lanzamientos para strikes en la más larga de sus 81 aperturas en las Grandes Ligas.

Justin Verlander de los Gigantes permitió tres hits y caminó a dos, con 107 lanzamientos en siete entradas sin permitir carreras. El veterano ha permitido solo tres carreras en sus últimas cinco aperturas cubriendo 31 entradas para una efectividad de 0.87.

Después de que el novato dominicano Joel Peguero (3-0) trabajara una décima entrada sin permitir carreras para los Gigantes, Bryce Elkridge recibió pasaporte al comenzar la undécima contra John Curtiss (3-2) y Jerar Encarnación bateó un sencillo para el segundo hit de los Gigantes, poniendo la pizarra 1-0. Patrick Bailey conectó un sencillo para llenar las bases y el doble de Koss puso el juego 3-0.

Juan Morillo reemplazó a Curtiss y permitió un elevado de sacrificio a Grant McCray y un sencillo impulsor al dominicano Rafael Devers.

Peguero permitió que el corredor automático anotara con un elevado de sacrificio en el cierre antes de cerrar el juego.

Por los Gigantes, los dominicanos Jerar Encarnación de 4-1 con una anotada y una remolcada, Rafael Devers de 5-1 con una producida y Willy Adames de 4-0; y el puertorriqueño Heliot Ramos de 4-0;

Por los Diamondbacks, los dominicano Gerardo Perdomo bateó de 5-1 con una carrera anotada y Ketel Marte de 5-0, y el venezolanos Gabriel Moreno de 3-0

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes