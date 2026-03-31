Devin Booker encesta 36 puntos y Phoenix vence 131-105 a Memphis

Devin Booker anotó 36 puntos al encestar 16 de 24 tiros de campo, Jalen Green sumó 21 unidades y los Suns de Phoenix vencieron 131-105 a los Grizzlies de Memphis el lunes por la noche.

Collin Gillespie aportó 11 tantos —todos en el cuarto periodo— y 10 asistencias para los Suns. Oso Ighodaro y Rasheer Fleming también anotaron 11 cada uno.

Booker encestó un triple frontal sobre la bocina al final del tercer cuarto para darle a Phoenix una ventaja de dos. GG Jackson clavó una volcada para abrir el cuarto periodo que igualó el marcador 91-91, pero Fleming capturó un rebote ofensivo y su canasta tras el rebote con 11:14 por jugar le dio a los Suns la ventaja definitiva.

Ighodaro siguió con una volcada y Gillespie añadió un triple y un tiro en suspensión antes de que Jordan Goodwin robara un pase y asistiera a Ryan Dunn para una volcada en contragolpe que coronó una racha de 11-0. Goodwin y Fleming encestaron triples con 21 segundos de diferencia que pusieron el marcador 108-95 con 6:59 restantes, y los Grizzlies estuvieron abajo por doble dígito el resto del camino.

Tyler Burton lideró a Memphis con 17 puntos y Cam Spencer anotó 16. Jackson y Jahmai Mashack agregaron 14 unidades cada uno.

Phoenix lanzó para 50,5% (55 de 109) y encestó 17 triples.

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