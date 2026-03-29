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Cedric Coward anota 24, incluidos tiros libres clave al final, y Grizzlies vencen 125-124 a Bulls

BULLS-GRIZZLIES
BULLS-GRIZZLIES (AP)

Cedric Coward anotó 24 puntos, incluidos dos mediante tiros libres con 6,5 segundos por jugar, y los Grizzlies de Memphis resistieron apenas para superar el sábado 125-124 a los Bulls de Chicago.

Coward sumó además nueve rebotes. Después de sus tiros libres, Josh Giddey convirtió otro par con 4 segundos restantes para acercar a Chicago a un punto.

Los Bulls tuvieron la oportunidad de ganar después de que los Grizzlies perdieron el balón en el saque posterior, pero no lograron disparar a tiempo.

Tyler Burton terminó con 18 puntos y Jahmai Mashack añadió 17 por Memphis, que cortó una racha de cinco derrotas consecutivas.

Matas Buzelis lideró a Chicago con 29 puntos y Collin Sexton aportó 26 desde el banquillo. Giddey registró 18 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias para su 13er triple-doble de la temporada con los Bulls, que han perdido tres compromisos seguidos.

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El partido estuvo parejo de principio a fin, sin que ninguno de los dos equipos construyera una ventaja cómoda. Pareció haber poco ritmo y la falta de ofensiva contribuyó a un juego de uno contra uno. Memphis amplió su ventaja a 98-88 al entrar al cuarto periodo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

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