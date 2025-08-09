Devers conecta jonrón temprano y Gigantes blanquean 5-0 a Nacionales

El dominicano Rafael Devers y Casey Schmitt conectaron sendos jonrones, y los Gigantes de San Francisco vencieron el viernes 5-0 a los Nacionales de Washington para cortar su racha más larga de derrotas en casa en más de una década.

Matt Chapman pegó dos hits y produjo una carrera por los Gigantes. Dominic Smith añadió dos sencillos para extender su racha de hits a 12 juegos.

Kai-Wei Teng (1-1) lanzó cinco entradas sin complicaciones como relevista para embolsarse su primera victoria en las Grandes Ligas. El joven taiwanés de 26 años siguió al abridor Matt Gage y permitió tres hits con una base por bolas y cuatro ponches.

Joey Lucchesi, el venezolano José Buttó y Tristan Beck retiraron a tres bateadores cada uno para completar el juego de cuatro hits.

Los Gigantes habían perdido ocho juegos seguidos en el Oracle Park, a uno de su racha más larga de derrotas en casa en la era de San Francisco, antes de vencer a los Nacionales por tercera vez en cuatro encuentros esta temporada.

Devers, adquirido de Boston en junio, sonó su 21er jonrón de la temporada contra Jake Irvin (8-7) en la primera entrada. El sencillo impulsor de Chapman más tarde en el inning puso el encuentro 2-0.

El jonrón de Schmitt, un batazo de dos carreras en el sexto capítulo fue su segundo en seis días.

San Francisco añadió una carrera en el octavo con un sencillo de Patrick Bailey dentro del cuadro.

Por los Nacionales, el dominicano José Tena de 3-0.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Heliot Ramos de 4-0. Los dominicanos Devers de 3-1 con una anotada y una producida, Willy Adames de 4-1 con una anotada.