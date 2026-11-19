Un tribunal de Las Vegas desestimó cargos por delitos graves contra Floyd Mayweather Jr. el miércoles, a solicitud de los fiscales, tras acusaciones de que el boxeador emitió un cheque sin fondos para comprar un reloj, según registros judiciales.

Se canceló una audiencia del caso que estaba programada para el jueves.

Mayweather, de 49 años, fue acusado en abril de robo y de emitir un cheque sin fondos suficientes con intención de defraudar.

Los fiscales del condado de Clark habían alegado que Mayweather extendió el cheque por 200.000 dólares a la tienda de reventa de artículos de diseñador Gold and Beyond, en Las Vegas, en diciembre de 2024, pese a no tener fondos suficientes en su cuenta, según la denuncia penal.

The Associated Press dejó correos electrónicos y mensajes de voz y de texto esta semana para solicitar comentarios al abogado de Mayweather, a los fiscales del condado de Clark y a un abogado de Gold and Beyond.

Mayweather, ex campeón mundial en cinco divisiones, anunció su retiro en 2017 con un récord de 50-0. Tras afirmar a principios de este año que saldría del retiro, estaba previsto que estuviera en Atenas, Grecia, para el combate de boxeo “Battle of the Legends” en junio. El evento fue cancelado debido a una disputa legal con CSI Sports.

CSI demandó a Mayweather en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, al alegar un incumplimiento de contrato por supuestamente no pelear contra Mike Tyson en un evento aparte. Mayweather negó las acusaciones en documentos judiciales.

A principios de este año, Mayweather fue demandado en Nueva York por su presunto incumplimiento en el pago del alquiler de un apartamento en Manhattan y mantenía disputas financieras con varios joyeros.

También presentó una demanda en Nueva York contra su ex administrador de negocios, al alegar un esquema de fraude que se prolongó durante años.

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