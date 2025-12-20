Derrick White anota 33 puntos y encesta nueve triples por Celtics, que vencen 129-116 a Heat

Derrick White anotó 33 puntos, su máximo número de la temporada, e igualó su récord personal con nueve triples para ayudar a que los Celtics de Boston se despegaran en la segunda mitad y lograran el viernes una victoria de 129-116 sobre el Heat de Miami.

Jaylen Brown añadió 30 puntos, nueve rebotes y siete asistencias para ayudar a los Celtics a romper una racha de dos derrotas consecutivas. Anfernee Simons terminó con 14 puntos.

Los Celtics tomaron el control en el último cuarto, cuando montaron una racha de 20-7 para ampliar su ventaja a 112-96. La diferencia creció hasta 19 puntos. Boston conectó 21 triples en la noche.

Kel’el Ware tuvo 24 puntos y 14 rebotes para Miami, que ha perdido seis de sus últimos siete partidos. Norman Powell añadió 18 puntos. Bam Adebayo terminó con 16 unidades y diez rebotes.

El Heat realizó 102 disparos de campo y conectó 19 triples, pero solo logró un 39% de efectividad en general.

Miami cayó a 5-9 como visitante esta temporada.

_____

