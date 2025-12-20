Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Derrick White anota 33 puntos y encesta nueve triples por Celtics, que vencen 129-116 a Heat

HEAT-CELTICS
HEAT-CELTICS (AP)

Derrick White anotó 33 puntos, su máximo número de la temporada, e igualó su récord personal con nueve triples para ayudar a que los Celtics de Boston se despegaran en la segunda mitad y lograran el viernes una victoria de 129-116 sobre el Heat de Miami.

Jaylen Brown añadió 30 puntos, nueve rebotes y siete asistencias para ayudar a los Celtics a romper una racha de dos derrotas consecutivas. Anfernee Simons terminó con 14 puntos.

Los Celtics tomaron el control en el último cuarto, cuando montaron una racha de 20-7 para ampliar su ventaja a 112-96. La diferencia creció hasta 19 puntos. Boston conectó 21 triples en la noche.

Kel’el Ware tuvo 24 puntos y 14 rebotes para Miami, que ha perdido seis de sus últimos siete partidos. Norman Powell añadió 18 puntos. Bam Adebayo terminó con 16 unidades y diez rebotes.

El Heat realizó 102 disparos de campo y conectó 19 triples, pero solo logró un 39% de efectividad en general.

Relacionados

Miami cayó a 5-9 como visitante esta temporada.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in