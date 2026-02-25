Derrick White anota 22 y Celtics desatan ataque clave en el 3er cuarto para vencer 97-81 a Suns

Derrick White anotó 22 puntos, Neemias Queta sumó 14 unidades y 13 rebotes, y los Celtics de Boston se valieron de un gran tercer cuarto para vencer el martes 97-81 a los Suns de Phoenix.

Sam Hauser encestó 6 de 14 disparos, incluidos 4 de 10 desde la línea de 3 puntos, para aportar 16 unidades, y los Celtics —que jugaron sin el astro Jaylen Brown (contusión en la rodilla derecha)— lograron su cuarta victoria consecutiva y ganaron por novena vez en sus últimos 10 partidos.

Baylor Scheierman registró 11 puntos y 11 rebotes.

Collin Gillespie consiguió 15 puntos y Grayson Allen anotó 14 por los Suns, que perdieron por cuarta vez en sus últimos cinco encuentros. Phoenix jugó sin sus dos máximos anotadores, Devin Booker (distensión en la cadera derecha) y Dillon Brooks (fractura en la mano izquierda), quienes en conjunto promedian casi 46 puntos por partido.

Los Celtics ganaban 50-46 al descanso, pero tomaron el control al superar a los Suns 30-11 en el tercer cuarto, incluida una racha de 16-0.

Los Celtics también tuvieron una enorme ventaja en los tableros, al superar en rebotes a los Suns por 27, 61 a 34. _____

