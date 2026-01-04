Stay up to date with notifications from The Independent

Deni Avdija logra triple-doble y Trail Blazers vencen a Spurs por 115-110

TRAIL BLAZERS-SPURS
TRAIL BLAZERS-SPURS (AP)

Deni Avdija totalizó 29 puntos, 11 rebotes y diez asistencias, Donovan Clingan añadió un récord personal de 24 unidades junto con 12 tableros y los Trail Blazers de Portland vencieron el sábado 115-110 a los Spurs de San Antonio.

Toumani Camara totalizó 20 puntos y ocho rebotes por Portland, que ostentó la ventaja durante todo el partido, salvo por 18 segundos, para lograr su segunda victoria consecutiva.

Luke Kornet anotó 20 puntos y Julian Champagnie añadió 20 tantos y diez rebotes por San Antonio. Los Spurs habían ganado dos duelos seguidos.

Los Spurs jugaron sin el pívot estelar Victor Wembanyama (molestias en la rodilla izquierda) y sin Devin Vassell (distensión del aductor izquierdo). El entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, dijo que Wembanyama sigue siendo evaluado día a día, pero que “se ve muy bien”.

Confió en que el astro francés acompañe al equipo a Memphis para un partido el martes por la noche.

Los dos conjuntos estaban jugando por segunda noche consecutiva.

Portland nunca estuvo en desventaja en la primera mitad. Aumentó su delantera a 15 puntos mientras que San Antonio atinó tres de 12 triples.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

