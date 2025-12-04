Deni Avdija anota 27 puntos y los Trail Blazers vencen a los Cavaliers 122-110

Deni Avdija anotó 27 puntos, Caleb Love y Shaedon Sharpe añadieron 20 cada uno desde la banca y los Trail Blazers de Portland rompieron una racha de tres derrotas consecutivas, venciendo a los Cavaliers de Cleveland 122-110 el miércoles por la noche.

Donovan Mitchell lideró a Cleveland con 33 unidades, y Evan Mobley tuvo 23 tantos y diez rebotes. Los Cavaliers han perdido cuatro de cinco y esta fue su primera derrota esta temporada contra un equipo con un récord perdedor.

Los Trail Blazers tuvieron seis jugadores con cifras de doble dígito mientras acertaron 34 de 39 desde la línea de tiros libres. Avdija fue 16 de 17.

Portland lideró por diez al medio tiempo y dos minutos en el cuarto período antes de realizar una racha de 14-6 que incluyó diez puntos consecutivos de Toumani Camara. El alero de tercer año ha acertado nueve de 15 desde más allá del arco en los últimos tres juegos.

Los Trail Blazers acertaron seis de diez en triples en el tercer cuarto.

Cleveland, que tuvo una ventaja de ocho puntos en el primer cuarto, realizó una racha de 13-4 en el cuarto cuarto cuando el triple de Mobley acercó a los Cavaliers a 113-108 con 2:37 restantes. Avdija respondió con un tiro en suspensión de 12 pies en la pintura y Mobley falló desde el perímetro, acabando con cualquier esperanza de remontada.

Los Cavaliers, con varias bajas, no contaron con Jarrett Allen (distensión en el dedo), Larry Nance Jr. (distensión en la pantorrilla) y Sam Merrill (esguince en la mano).

Fue el 13er juego de 30 puntos para Mitchell, cuyo promedio de 30,7 puntos por juego lo coloca cuarto en la liga en anotación.

