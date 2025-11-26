Dembélé regresa con el PSG para el partido de la Liga de Campeones ante Tottenham

Ousmane Dembélé se recuperó de una lesión del gemelo izquierdo y el ganador del Balón de Oro entró en la convocatoria del Paris Saint-Germain para el partido de la Liga de Campeones del miércoles contra Tottenham.

Dembélé no ha jugado desde que tuvo que salir a mitad del primer tiempo cuand el PSG sucumbió en casa 2-1 ante el Bayern Múnich el 4 de noviembre.

Antes de este contratiempo, Dembélé recientemente había regresado de una lesión en el isquiotibial derecho sufrida durante una convocatoria con la selección de Francia en septiembre.

Golpeado por múltiples lesiones esta temporada, el PSG seguirá sin el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi, quien se torció el tobillo izquierdo en la derrota ante el Bayern. El delantero Désiré Doué también sigue fuera después de desgarrarse un músculo en el muslo derecho el mes pasado.

El PSG venció a Tottenham por penales cuando se enfrentaron en agosto en la Supercopa de la UEFA, asegurando el quinto trofeo del club francés en 2025.

Los parisinos se consagraron la Liga de Campeones la temporada pasada y actualmente se encuentran en el séptimo puesto de la fase de liga después de cuatro partidos, a tres puntos del líder Bayern Múnich.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes