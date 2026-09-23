De Laurentiis critica a los ultras de Napoli y advierte a Allegri

Dos trofeos de la Serie A en los últimos cuatro años.

Otras cinco copas nacionales.

El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, está orgulloso de lo que ha logrado desde que rescató al club de la bancarrota y empezó en la Serie C hace más de dos décadas.

Sin embargo, también quiere más. Mucho más.

De Laurentiis habló el miércoles sobre los planes para un nuevo estadio que espera que sea más atractivo para las familias al mantener fuera a los “ultras” más radicales. Y también lanzó una advertencia al entrenador Massimiliano Allegri al recibir un premio que reconoce su trayectoria en el deporte en la Asociación de la Prensa Extranjera el miércoles.

Productor de cine, De Laurentiis es uno de los últimos propietarios italianos de los clubes más grandes de la Serie A.

Nuevo estadio

El Napoli juega actualmente en el deteriorado Stadio Diego Armando Maradona, que es propiedad de la ciudad y donde la visibilidad es deficiente debido a una pista de atletismo.

“Tengo una carta de intención firmada hace un mes por la que en el este de Nápoles hemos encontrado 38 hectáreas (94 acres) donde he planificado un estadio de 70.000 asientos con 120 palcos, además de restaurantes y un museo interactivo”, manifestó De Laurentiis.

Sin embargo, las autoridades municipales han propuesto renovar el estadio Maradona a tiempo para el Campeonato Europeo de 2032, que Italia coorganiza con Turquía.

Fuera los ‘ultras’

De Laurentiis ha tenido problemas con los “ultras” durante años y, más recientemente, intentó impedir que los seguidores más radicales ingresaran pancartas al estadio.

“El fútbol debería tratarse de pasión y participación. Tiene que ser educativo para los niños. No se puede tener hooligans… o ‘ultras’ que están moldeados por la Mafia, la ’ndrangheta y la Camorra”, expresó De Laurentiis, al enumerar tres de los sindicatos del crimen organizado de Italia.

“Hasta que nuestros jefes de policía y ministros del gobierno pongan la situación bajo control, es un gran problema”, manifestó.

Carrusel de entrenadores

A pesar del éxito reciente, De Laurentiis ha contratado a cinco entrenadores distintos desde que Luciano Spalletti se fue tras conducir al Napoli al título de la Serie A en 2023, su primer campeonato desde los tiempos en que Diego Maradona jugaba para el club hace más de tres décadas.

Le preguntaron a De Laurentiis por Spalletti y su respuesta podría interpretarse también como una advertencia para Allegri, el actual entrenador del Napoli.

Allegri ya está tambaleando. El Napoli ha ganado apenas dos de seis partidos desde que fue contratado para reemplazar al saliente Antonio Conte.

“Los entrenadores deben entender que son trabajadores contratados para dirigir una orquesta de futbolistas”, señaló De Laurentiis, quien a menudo choca con sus entrenadores. “Pero siguen siendo empleados. A veces se olvidan de eso”.

Demasiados partidos

A pesar de ser campeón de la Serie A en ese momento, el Napoli no se clasificó para el Mundial de Clubes de 2025. Y De Laurentiis tampoco suena muy entusiasmado con la posibilidad de que su club juegue la edición de 2029.

Porque hay demasiados partidos.

Chelsea, que ganó el Mundial de Clubes, y el finalista Paris Saint-Germain jugaron 64 y 65 partidos, respectivamente, esa temporada.

“Para que la UEFA y la FIFA sobrevivan, están reduciendo la importancia de las ligas nacionales, que son el núcleo del apoyo de los aficionados en cada país del mundo”, afirmó De Laurentiis. “Los jugadores no son capaces física ni psicológicamente de soportar ese tipo de carga.

“Pero nadie quiere detenerlo porque los que están al mando producen votos con ello”, acotó.

Infantino ‘cumple con su trabajo’

Aun así, De Laurentiis evitó criticar al cuestionado presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien ha enfrentado llamados a renunciar después de explorar un plan por el cual inversores privados habrían comprado participaciones en la Copa del Mundo y otras competiciones.

“Infantino está haciendo su trabajo”, sostuvo De Laurentiis. “Se le permite viajar por el mundo con el distintivo de la FIFA para reunirse con (el presidente Donald) Trump, (el presidente ruso Vladimir) Putin y todos los demás”.

“Lo importante”, añadió De Laurentiis, “es que se mantenga intelectualmente honesto”.

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