Anthony Davis totalizó 25 puntos y 14 rebotes, el novato AJ Dybantsa sumó 23 unidades y 12 tableros, y los Wizards de Washington se impusieron el miércoles 103-99 a unos mermados Raptors de Toronto para cortar una racha de ocho derrotas consecutivas.

El canadiense Kyshawn George añadió 20 puntos por los Wizards, que habían arrancado con un prometedor registro de 4-3 pero no habían vuelto a ganar desde entonces. Su triple con 8:55 minutos por jugar en el cuarto periodo coronó una racha de 11-0 de los Wizards que puso el marcador 91-82, la mayor ventaja de Washington hasta ese momento del partido.

Immanuel Quickley anotó 24 puntos y Jamison Battle agregó 19, incluidos cinco triples por Toronto, que sufrió su sexta derrota seguida.

RJ Barrett (rigidez en el isquiotibial derecho) y Scottie Barnes (manejo de lesión en la ingle izquierda) fueron descartados para el partido horas antes del salto inicial, uniéndose a la lista de lesionados de los Raptors junto a la superestrella Kawhi Leonard (manejo de lesión en la rodilla izquierda).

Las cosas empeoraron para Toronto en el segundo cuarto, cuando Collin Murray-Boyles abandonó el encuentro por una enfermedad no revelada. Registró un punto, dos rebotes y una asistencia en cinco minutos de acción como ala-pívot titular de los Raptors.

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