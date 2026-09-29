Bravos confían en Sale para liderar rotación mermada ante Filis en serie comodín NL

Los Bravos de Atlanta lidiaron con una larga lista de lesiones de lanzadores que dejó diezmada su rotación para su Serie de Comodines de la Liga Nacional contra los Filis de Filadelfia.

Por eso el mánager Walt Weiss y los jugadores de los Braves están contentos de contar con el as zurdo Chris Sale en el montículo para el juego inaugural del martes en esta serie al mejor de tres.

“Sin duda, es una sensación distinta cuando un tipo así es el que sube al montículo en un día importante”, comentó el lunes Weiss.

“Es una gran sensación. Ha sido sencillamente increíble para nosotros... como compañero, como lanzador y como el bulldog que es en el montículo. No querría a nadie más abriendo por nosotros”, agregó el primera base Matt Olson.

Los Bravos, campeones del Este de la Liga Nacional (94-68), tuvieron marca de 9-4 contra los Filis, segundos del sector (88-74), y terminaron seis juegos por delante de ellos en la temporada regular. Sale (14-9, efectividad de 2,16) tuvo marca de 4-0 contra Philadelphia con una efectividad de 2,08.

“Debe ser uno de los dos mejores zurdos de la liga, uno de los mejores lanzadores de la liga, así que sí, plantea todo un conjunto de problemas. Pero lo hemos visto un poco”, señaló el mánager interino de los Filis, Don Mattingly. “Ya saben, no hemos sido buenos contra él, pero veremos. Mañana es un nuevo día”.

El zurdo All-Star de los Filis Jesús Luzardo (14-5, 2,86) abrirá como “opener” después de haber sido utilizado para una octava entrada sin carreras en la victoria del domingo por 7-3 sobre los Rays de Tampa Bay, que finalmente aseguró el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

Luzardo regresó tras una estancia en la lista de lesionados por inflamación en el hombro izquierdo. El juego de apertura del comodín será su primera apertura desde que lanzó el primer blanqueo completo de su carrera en una victoria en casa por 1-0 sobre Atlanta el 7 de septiembre.

Es probable que el derecho Tyler Mahle sea el abridor de Atlanta para el Juego 2. El zurdo Martín Pérez pudo haber sido el tercer abridor antes de ingresar el jueves a la lista de lesionados de 15 días por inflamación en la parte baja de la espalda. Los Bravos también han perdido esta temporada a los abridores Spencer Schwellenbach, Spencer Strider, Reynaldo López y Hurston Waldrep.

Opener o abridor

Luzardo podría permanecer en el juego más tiempo de lo habitual para un “opener” si se acerca a la forma que mostró al recetar 12 ponches en el blanqueo ante los Braves.

Mattingly dijo el lunes que le alegró que Luzardo trabajara esa entrada el domingo para poder “ver cómo se recuperaba hoy”.

Al preguntársele si era necesario usar a Luzardo en rol de relevo si existía la opción de que abriera el primer juego de la Serie de Comodines, Mattingly respondió que no estaba dispuesto a correr riesgos en la situación de ganar o quedar eliminado del domingo.

“No creo que fuera 100% obligatorio”, afirmó Mattingly. “Pero, ya saben, en ese juego no vas a dejar que se te escape nada, ¿verdad? No vas a permitir que esto vuelva a meterse en un juego, ese tipo de cosas”.

Luzardo fue el lanzador del mes de la Liga Nacional en agosto. Fue eficiente en el blanqueo ante los Bravos, al permitir apenas dos hits y una base por bolas. El juego duró apenas 1 hora y 51 minutos.

Actualización de lesiones

Mattingly indicó que el segunda base Luis Arraez no estará en el roster de la Serie de Comodines después de sufrir un esguince en el tobillo izquierdo el jueves. El derecho Jonathan Bowlan (ingle) estará disponible.

El derecho de los Braves Bryce Elder, quien se espera que se pierda de tres a cuatro semanas tras una cirugía en la rodilla derecha el 8 de septiembre, lanzó práctica de bateo el lunes pero no estará en el roster para la serie. El derecho Joe Jiménez, quien no ha lanzado desde 2024 debido a tres operaciones en la rodilla izquierda, también lanzó práctica de bateo. Weiss indicó que Elder podría tener una oportunidad de regresar si los Bravos avanzan a la Serie Divisional.

Giro rápido, reinicio rápido

Tras una celebración en el clubhouse después de la victoria del domingo, los Filis tomaron un vuelo rápido a Atlanta para el entrenamiento del lunes. Mattingly y sus jugadores seguían reflexionando sobre la estresante última semana de la temporada regular, que incluyó cuatro derrotas consecutivas antes del triunfo que aseguró la clasificación.

“Se siente como si resumiera un poco toda nuestra temporada”, expresó el campocorto Trea Turner. “Jugando bien a veces, jugando mal a veces, teniendo mala suerte a veces. Se sintió un poco frustrante como grupo. Creo que lo sabíamos. Queríamos jugar bien. Queríamos entrar lo antes posible. No quieres esperar hasta el último día”.

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