Dave Canales y los Panthers celebran victoria de Falcons que dio a Carolina el título de la NFC Sur

Los Panthers son los campeones de la División Sur de la Conferencia Nacional, y tienen que agradecer a los Falcons.

Carolina podría haber asegurado la división el sábado, pero una derrota de 16-14 en Tampa Bay puso el destino de la NFC Sur en manos de los dos equipos que solo jugaban por orgullo. Una victoria o un empate de los Saints de Nueva Orleans en Atlanta habría dado a los Buccaneers su quinto título divisional consecutivo. Una victoria de los Falcons era el único resultado que enviaría a Carolina a la postemporada.

Los Falcons cumplieron con una victoria de 19-17 el domingo. Los Panthers ganaron un desempate de tres equipos con récord de 8-9 para llegar a los playoffs por primera vez desde la temporada 2017 y ganar la división por primera vez desde su carrera al Super Bowl dos años antes.

Viendo en la televisión, el entrenador de segundo año de los Panthers, Dave Canales, estaba concentrado.

“Estábamos emocionados, siguiendo cada jugada. (No) podíamos apartar la vista del juego", afirmó Canales. “Solo el giro de los eventos, no esperaría menos de este enfrentamiento. Jugando contra los Saints y conociendo el tipo de fútbol que han estado jugando al final, y los Falcons realmente están juntando las piezas”.

El juego se decidió en los minutos finales. Dee Alford terminó una prometedora serie de los Saints con una intercepción que devolvió 59 yardas, poniendo a los Falcons en posición para un gol de campo que les dio una ventaja de 19-10. Nueva Orleans respondió con un touchdown e intentó una patada corta con 1:11 restante que el ala cerrada de los Falcons, Kyle Pitts, recuperó.

Canales dijo que su hermano lo llamó después de la intercepción de Alford.

“Está listo para celebrar, y yo le digo, ‘Llámame de nuevo. ¡Esto no ha terminado!’ Porque si soy (los Saints), estoy pensando que tengo una oportunidad aquí. Vamos a bajar y conseguir los primeros puntos, obtener la patada corta y ver qué podemos hacer”, expresó Canales. “Así que me molesté un poco con él. Pero fue increíble. Todos gritamos como locos. Realmente afortunados y orgullosos”.

Minutos después, no fue su hermano quien llamó. Fue el propietario David Tepper, quien no ha visto un juego de playoffs de los Panthers desde que compró el equipo en 2018.

“Cuando contesté el teléfono, dije, ‘¿Es este el propietario de los Panthers campeones de la NFC Sur?’ Se divirtió mucho con eso. Pero ya sabes, se trata de todos nosotros compitiendo, tratando cada día como si fuera cuarta y una”, comentó Canales.

Los Panthers se enfrentarán a los Rams o los 49ers. Jugaron contra ambos equipos este año, perdiendo en San Francisco el 24 de noviembre y venciendo a Los Ángeles como locales seis días después.

Como campeones de la división, los Panthers serán anfitriones del juego de playoffs.

“Estoy tan emocionado de estar en el Bank of America Stadium una vez más”, dijo Canales. “La energía que ha habido al final de nuestra temporada mientras seguimos construyendo impulso, y los fanáticos llegando temprano, siendo ruidosos, causando problemas para la ofensiva del oponente. Sé qué tipo de ventaja puede ser para nosotros, así que estoy muy emocionado de estar aquí”.

El escritor de deportes de AP, Steve Reed, contribuyó a este informe.

