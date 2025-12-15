Daniels y Okongwu lideran a Hawks en victoria 120-117 sobre 76ers

Dyson Daniels anotó 27 puntos y diez rebotes, Onyeka Okongwu añadió 20 puntos y 15 rebotes, y los Hawks de Atlanta resistieron el domingo por la noche con un marcador de 120-117 ante los 76ers de Filadelfia.

Quentin Grimes tuvo la oportunidad de forzar el tiempo extra, pero su intento de triple en el último segundo entró y salió dramáticamente, dando a los Hawks su 15ª victoria de la temporada.

Daniels acertó 13 de 19 tiros de campo. Vít Krejci sumó 19 puntos, y Zaccharie Risacher tuvo 15.

Paul George lideró a Filadelfia con 35 puntos, VJ Edgecombe anotó 26 y Joel Embiid terminó con 22 puntos y 14 rebotes. Los 76ers solo lideraron una vez, con 47-46 en el segundo cuarto.

Edgecombe mantuvo a los 76ers en el juego con 17 puntos en el tercer cuarto mientras George y Joel Embiid observaban desde el banco.

Los Sixers estuvieron sin su base todoterreno Tyrese Maxey debido a una enfermedad por segundo juego consecutivo.

Daniels anotó con poco más de un minuto restante para dar a los Hawks una ventaja de 118-114. Grimes respondió con un triple. Joel Embiid consiguió un rebote defensivo crucial, dando la posesión a los Sixers con 41 segundos restantes. Varios intentos de triple se quedaron cortos, y los Hawks escaparon por poco.

