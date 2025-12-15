Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Daniels y Okongwu lideran a Hawks en victoria 120-117 sobre 76ers

Associated Press
Domingo, 14 de diciembre de 2025 21:29 EST
76ERS HAWKS
76ERS HAWKS (AP)

Dyson Daniels anotó 27 puntos y diez rebotes, Onyeka Okongwu añadió 20 puntos y 15 rebotes, y los Hawks de Atlanta resistieron el domingo por la noche con un marcador de 120-117 ante los 76ers de Filadelfia.

Quentin Grimes tuvo la oportunidad de forzar el tiempo extra, pero su intento de triple en el último segundo entró y salió dramáticamente, dando a los Hawks su 15ª victoria de la temporada.

Daniels acertó 13 de 19 tiros de campo. Vít Krejci sumó 19 puntos, y Zaccharie Risacher tuvo 15.

Paul George lideró a Filadelfia con 35 puntos, VJ Edgecombe anotó 26 y Joel Embiid terminó con 22 puntos y 14 rebotes. Los 76ers solo lideraron una vez, con 47-46 en el segundo cuarto.

Edgecombe mantuvo a los 76ers en el juego con 17 puntos en el tercer cuarto mientras George y Joel Embiid observaban desde el banco.

Relacionados

Los Sixers estuvieron sin su base todoterreno Tyrese Maxey debido a una enfermedad por segundo juego consecutivo.

Daniels anotó con poco más de un minuto restante para dar a los Hawks una ventaja de 118-114. Grimes respondió con un triple. Joel Embiid consiguió un rebote defensivo crucial, dando la posesión a los Sixers con 41 segundos restantes. Varios intentos de triple se quedaron cortos, y los Hawks escaparon por poco.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in