Brasil no reemplazará al lesionado Raphinha tras victoria en Australia

Raphinha fue liberado por Brasil el miércoles debido a una lesión muscular.

El delantero fue sustituido durante la victoria 4-2 sobre Australia el martes, cuando anotó de penal.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el jugador del Barcelona se sometió a pruebas de imagen que revelaron un leve edema muscular en la parte posterior del muslo derecho.

“Como medida de precaución y para garantizar una pronta recuperación, el jugador será liberado de la selección brasileña”, dijo la confederación. “No se convocará a ningún jugador de reemplazo para el partido amistoso contra India”.

Brasil jugará en India el sábado en su último partido de la ventana internacional. También empató 1-1 con Australia el viernes.

Se espera que Raphinha se someta a más pruebas en España, donde continuará su proceso de recuperación en su club.

Ha tenido un arranque de temporada fulgurante, con 15 goles en 10 partidos entre club y selección.

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