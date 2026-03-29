Dane Myers conecta sencillo decisivo en la 11ma para triunfo de Rojos, 6-5 ante Medias Rojas

Un sencillo de Dane Myers al jardín izquierdo en la 11ª entrada impulsó desde la tercera base al corredor designado TJ Friedl, y los Rojos de Cincinnati superaron el sábado 6-5 a los Medias Rojas de Boston.

El tercer hit de Myers en su carrera para dejar tendido en el terreno a un rival llegó ante Justin Slaten (0-1). Connor Phillips (1-0) se llevó la victoria por Cincinnati.

Los Rojos ganaban por 4-1 después de tres innings y antes de que Boston reaccionara. El venezolano Wilyer Abreu conectó un jonrón solitario con dos outs en la novena entrada ante el cerrador de los Rojos, Emilio Pagán, para empatar el duelo 5-5.

Sal Stewart y el dominicano Elly De La Cruz pegaron cada uno un jonrón solitario por los Rojos. Trevor Story se voló la barda por Boston.

Sonny Gray tuvo un complicado debut con los Medias Rojas, al permitir cuatro carreras, incluidas tres limpias, en cuatro entradas. Otorgó una base por bolas y ponchó a cinco en 80 lanzamientos.

Por los Medias Rojas, el mexicano Jarren Durán de 3-0 con una anotada. Los venezolanos Willson Contreras de 2-0, Wilyer Abreu de 5-2 con una anotada y dos producidas, Carlos Narváez de 3-2 con una anotada.

Por los Rojos, los dominicanos Elly de la Cruz de 4-1 con una anotada y una empujada, Noelvi Marte de 1-0. El venezolano Eugenio Suárez de 5-1 con una remolcada.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes