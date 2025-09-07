Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Raleigh conecta su jonrón 53 y Marineros aplastan a Bravos 18-2

AP Noticias
Domingo, 07 de septiembre de 2025 16:26 EDT
MARINEROS-BRAVOS
MARINEROS-BRAVOS (AP)

Cal Raleigh conectó su 53mo jonrón, para liderar las Grandes Ligas, y los Marineros de Seattle sumaron 20 hits al anotar la mayor cantidad de carreras desde 2012 en la aplastante victoria el domingo 18-2 sobre los Bravos de Atlanta.

El venezolano Eugenio Suárez conectó dos jonrones, elevando su total de la temporada a 45, y el dominicano Jorge Polanco y Josh Naylor también se fueron profundo, ya que los Marineros tuvieron cinco vuelacercas en juegos consecutivos por segunda vez en la historia del equipo, la primera desde el 20-21 de mayo de 1994.

Polanco y Naylor conectaron cuadrangulares en una tercera entrada de ocho carreras y Raleigh logró un cuadrangular de tres carreras en una novena entrada de siete anotaciones, dándole 113 carreras impulsadas. Suárez conectó un jonrón solitario en la sexta y un batazo de dos carreras en la novena.

Seattle tuvo su mayor cantidad de carreras desde que venció a Texas 21-8 el 30 de mayo de 2012, y la mayor cantidad de hits desde que consiguió 20 en ese juego contra los Rangers. Los Marineros ganaron juegos consecutivos por primera vez desde el 24 de agosto contra los Atléticos y al día siguiente contra San Diego.

Por los Marineros, el cubano Randy Arozarena de 4-2 con dos anotadas y tres empujadas. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas, Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y tres impulsadas, Víctor Robles de 5-2 con dos anotadas. El venezolano Eugenio Suárez de 5-2 con dos anotadas y tres remolcadas.

Relacionados

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 2-0. El dominicano Marcell Ozuna de 3-0.

___

AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in