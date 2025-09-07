Raleigh conecta su jonrón 53 y Marineros aplastan a Bravos 18-2

Cal Raleigh conectó su 53mo jonrón, para liderar las Grandes Ligas, y los Marineros de Seattle sumaron 20 hits al anotar la mayor cantidad de carreras desde 2012 en la aplastante victoria el domingo 18-2 sobre los Bravos de Atlanta.

El venezolano Eugenio Suárez conectó dos jonrones, elevando su total de la temporada a 45, y el dominicano Jorge Polanco y Josh Naylor también se fueron profundo, ya que los Marineros tuvieron cinco vuelacercas en juegos consecutivos por segunda vez en la historia del equipo, la primera desde el 20-21 de mayo de 1994.

Polanco y Naylor conectaron cuadrangulares en una tercera entrada de ocho carreras y Raleigh logró un cuadrangular de tres carreras en una novena entrada de siete anotaciones, dándole 113 carreras impulsadas. Suárez conectó un jonrón solitario en la sexta y un batazo de dos carreras en la novena.

Seattle tuvo su mayor cantidad de carreras desde que venció a Texas 21-8 el 30 de mayo de 2012, y la mayor cantidad de hits desde que consiguió 20 en ese juego contra los Rangers. Los Marineros ganaron juegos consecutivos por primera vez desde el 24 de agosto contra los Atléticos y al día siguiente contra San Diego.

Por los Marineros, el cubano Randy Arozarena de 4-2 con dos anotadas y tres empujadas. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2 con dos anotadas y tres impulsadas, Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y tres impulsadas, Víctor Robles de 5-2 con dos anotadas. El venezolano Eugenio Suárez de 5-2 con dos anotadas y tres remolcadas.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 2-0. El dominicano Marcell Ozuna de 3-0.

