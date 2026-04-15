Cruz Azul no gana siquiera en casa y queda eliminado ante LAFC en semis de CONCACAF

Dennis Bouanga convirtió un penalti enel descuento y Los Angeles FC rescató el martes un empate 1-1 de su visita al Cruz Azul, que naufragó en la misión de revertir una desventaja de tres goles y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Gabriel Fernández convirtió un penalti a los 18 minutos para que los anfitriones soñaran con la remontada y el pasaje a semifinales. Sin embargo, Bouanga igualó con un derechazo al ángulo inferior izquierdo a los 97.

LAFC, que ganó el partido de ida 3-0 con dos goles de David Martínez, jugará contra el ganador de la serie entre Toluca y el Galaxy de Los Ángeles.

LAFC busca disputar su tercera final del torneo tras perder los encuentros por el título en 2020 y 2023.

Cruz Azul terminó el partido con 10 hombres después de que Gonzalo Piovi fue expulsado a los 90.

El club mexicano, siete veces campeón de la Copa de Campeones, buscaba emular al América, el último equipo en conquistar títulos consecutivos, en 2014-15 y 2015-16.

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