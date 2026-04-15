Trout pega jonrón por 3ra vez en 2 juegos; Angelinos disparan 5 vuelacercas y vencen a Yankees 7-1

Mike Trout conectó un jonrón por tercera vez en dos juegos y se combinó con Jo Adell y Jorge Soler para tres vuelacercas consecutivos en un lapso de cinco lanzamientos ante Ryan Weathers en la primera entrada, lo cual llevó el martes a los Angelinos de Los Ángeles hacia un triunfo de 7-1 sobre los Yankees de Nueva York.

Trout conectó una recta con cuenta de 2-1 y envió la pelota hacia el muelle de carga adyacente a Monument Park en el jardín central. Adell pegó otra recta en el siguiente lanzamiento hacia el bullpen de visitantes entre el jardín izquierdo y el central.

Tres lanzamientos después, el cubano Soler disparó una recta con cuenta de 2-0 hacia las gradas del jardín izquierdo.

Trout conectó jonrón por tercer turno consecutivo, después de haber sacado la bola del parque en la sexta y la octava entradas en la derrota del lunes por 11-10.

Los Ángeles conectó tres jonrones seguidos por primera vez desde el 24 de junio de 2023, en Colorado, y condenó a los Yankees a su sexta derrota en siete juegos.

Reid Detmers (1-1) permitió una carrera y cuatro hits en poco más de siete entradas. No dio bases por bolas y ponchó a nueve —todos con lanzamientos rompientes.

El ex Yankee Oswald Peraza conectó un jonrón en la cuarta entrada y sumó tres hits. El cubano Yoán Moncada pegó un sencillo de dos carreras en la sexta y abrió la octava con un jonrón ante el dominicano Yerry de los Santos, recién convocado de nuevo.

Weathers (0-2) permitió cinco carreras, cinco hits y cuatro jonrones —el mayor número en su vida— en poco más de cinco entradas, durante las que recetó 10 ponches.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes