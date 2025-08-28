AC Milan ya en crisis mientras el ambicioso Como podría ser un retador en la Serie A

Los problemas del AC Milan se han trasladado desde la temporada pasada. El Napoli, campeón defensor de la Serie A, y el ganador del 2023-24, Inter de Milán, se han confirmado como los principales contendientes.

Como parece un candidato para desafiar a los equipos de la cima. Ese fue el veredicto de la ronda de apertura de la Serie A.

Esto es lo que hay que saber al entrar en la segunda ronda de la liga italiana:

Partidos clave

Después de perder en San Siro contra el recién ascendido Cremonese, el Milan está bajo presión para rendir en su visita el viernes al Lecce.

El entrenador Massimiliano Allegri, tiene problemas en el ataque de la Rossoneri, que hasta ahora no han podido encontrar una solución confiable como centrodelantero en medio de posibles acuerdos en el mercado de transferencias que se han desmoronado.

Como venció cómodamente a Lazio en su debut con un gol y asistencia de Nico Paz, que se formó en el Real Madrid. Ahora Como visita a Bologna el sábado para probarse contra el campeón de la Copa de Italia.

Dirigido por Cesc Fàbregas, Como es propiedad de los hermanos indonesios multimillonarios del tabaco Roberto Budi Hartono y Michael Bambang Hartono y ha gastado 104 millones de euros (121 millones de dólares) en el actual mercado de transferencias, la quinta mayor cantidad de la liga.

También el sábado, la Roma de Gian Piero Gasperini visita al recién ascendido Pisa, que albergará un partido de la Serie A por primera vez en 34 años. La Arena Garibaldi se encuentra prácticamente a la sombra de la Torre Inclinada de Pisa.

Jugadores a seguir

La Juventus ha estado intentando deshacerse de Dusan Vlahovic y su salario de 12 millones de euros (14 millones de dólares), el más alto de la liga, antes de que su contrato expire después de esta temporada. Pero no han tenido éxito ya que Vlahovic ha rechazado todas las ofertas. Vlahovic anotó en el debut de la Juve, una victoria 2-0 sobre Parma, y si realiza otra sólida actuación en Génova el domingo, podría convencer a la Juventus de mantenerlo.

El Inter tuvo dificultades para encontrar alternativas en el ataque la temporada pasada cuando el argentino Lautaro Martínez y Marcus Thuram no estaban disponibles.

Francesco Pio Esposito, un joven de 20 años que podría debutar en la Serie A con el Inter contra el Udinese el domingo, está siendo promocionado como una futura estrella. Esposito, quien se formó en el programa juvenil del Inter y anotó 17 goles cedido con el Spezia en la Serie B la temporada pasada, ya sumó con el Inter en el duelo del Mundial de Clubes ante el River Plate.

Fuera de acción

Ciro Immobile, cuatro veces líder anotador de la Serie A y que firmó con el Bologna a los 35 años, estará fuera por unas ocho semanas después de lesionarse la pierna derecha el fin de semana pasado.

El centrocampista de la Juventus, Andrea Cambiaso, fue suspendido por dos partidos por golpear a un oponente del Parma en la cara.

Fuera del campo

El juez de la Serie A ha solicitado más información antes de emitir un fallo sobre el abuso racista dirigido al centrocampista de la Juventus, Weston McKennie, por parte de los aficionados del Parma.

El campeón de la Serie A, Napoli, está comprando nuevamente en Manchester y parece estar cerca de fichar a Rasmus Hojlund del Manchester United para reemplazar al delantero lesionado Romelu Lukaku.

El presidente de la Serie A, Ezio Simonelli, dijo que teme que Italia pueda ser despojada de los derechos de co-anfitrión con Turquía para el Campeonato Europeo de 2032 si no se toma una medida inmediata para actualizar los estadios.

