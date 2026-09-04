Corte Suprema provincial confirma sobreseimiento de rugbiers franceses por abuso sexual en Argentina

La Corte Suprema de la provincia argentina de Mendoza confirmó el jueves el sobreseimiento de los dos jugadores de la selección francesa de rugby que habían sido investigados por el presunto abuso sexual de una mujer en 2024.

El máximo tribunal provincial dejó firme la desvinculación definitiva de Hugo Auradou y Oscar Alain Marie Jegou por el delito de abuso sexual con acceso carnal, el cual no pudo ser acreditado con el grado de probabilidad requerido para llevar la causa a juicio oral, según el fallo al que tuvo acceso The Associated Press.

Jegou y Auradou estuvieron detenidos en dependencias del poder judicial de Mendoza y luego en prisión domiciliaria en la capital de esa provincia —a unos 1.000 kilómetros al oeste de Buenos Aires— acusados de violar a una mujer mayor de edad en un hotel el 7 de julio de 2024, luego de disputar un partido contra los Pumas argentinos.

Los acusados, que en septiembre de ese mismo año recibieron autorización para regresar a su país, declararon que tuvieron relaciones sexuales consentidas con la mujer. El caso no llegó a juicio oral porque el ministerio Público Fiscal desestimó continuar con la acción penal por falta de evidencia incriminatoria sólida, decisión que fue ratificada por tribunales inferiores.

La denunciante conoció a los dos franceses en una discoteca la noche después del partido y, según relató, fue violada pocas horas después en una habitación del hotel Diplomatic de la capital provincial. La mujer aceptó someterse a revisiones físicas como parte de la pesquisa.

En sus fundamentos, los miembros de la Corte Suprema provincial sostuvieron que las pruebas producidas durante la instrucción “desvirtuaron la hipótesis de la acusación, en tanto el relato de la denunciante presentó contradicciones, inconsistencias y falta de espontaneidad”.

Tomaron en cuenta que las pruebas médicas practicadas por el Cuerpo Médico Forense descartaron maniobras de violencia sexual o asfixia. El tribunal valoró también que los informes psicológicos concluyeron que “la narración de los hechos no reunía criterios de credibilidad ni validez, evidenciando modificaciones por influencias externas”.

Si bien el fallo de este jueves marca el cierre definitivo del proceso penal en la provincia de Mendoza, la denunciante tiene como último recurso legal llevar la revisión del expediente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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