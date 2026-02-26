Cancelan evento deportivo mundial en México por repunte de violencia en Jalisco

La Copa del Mundo de clavados, programada para la próxima semana en México, fue cancelada el jueves debido a cuestiones de seguridad.

La competencia se iba a celebrar del 5 al 8 de marzo en Zapopan, cerca de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

La decisión se produjo tras un repunte de la violencia en la región desde el domingo, a raíz de la captura y muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

World Aquatics, el organismo rector, informó en un comunicado que "una evaluación exhaustiva de riesgos de la situación incluyó la consideración de restricciones de viaje y las recomendaciones emitidas por varios gobiernos internacionales respecto a viajar a México en este momento".

La entidad añadió que "la seguridad y la participación de todos los atletas siguen siendo una prioridad fundamental para World Aquatics".

Dirigentes deportivos mexicanos aún no se han pronunciado sobre la cancelación ( AP Foto/Marco Ugarte )

Dirigentes deportivos mexicanos aún no se han pronunciado sobre la cancelación.

Integrantes del Cartel han incendiado autos y bloqueado carreteras en casi una docena de estados mexicanos, y, según las autoridades, al menos 70 personas han muerto. El CJNG es considerado el cartel más poderoso y violento de México y tiene su centro en el estado de Jalisco.

Aunque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha dicho que la situación está volviendo a la normalidad, en Guadalajara aún había temor entre sus ciudadanos.

Cuatro partidos de fútbol de alto nivel fueron pospuestos el domingo pasado, incluido uno en la ciudad central de Querétaro, donde México derrotó a Islandia 4-0 el miércoles en un amistoso. El Atlas de Guadalajara, equipo de la primera división, realizó entrenamientos por Zoom.

El miércoles, cuatro jugadoras de sóftbol de las Jalisco Charros de Guadalajara, de la Liga Profesional Femenina, pidieron ser liberadas del equipo por “motivos personales”. Se trata de la estadounidense Nicola Simpson, las canadienses Natalie Wildman y Janet Lung, y la neerlandesa Eva Voortman.