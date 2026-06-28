Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Congo remonta para vencer 3-1 a Uzbekistán y sellar su pase a 16vos de final del Mundial

Congo se clasificó por primera vez a la fase de eliminación directa de un Mundial al venir de atrás para vencer 3-1 a Uzbekistán el sábado.

Se trata de apenas la segunda participación en un Mundial para la nación africana, y primera en 52 años. Dos goles de Yoane Wissa en la segunda mitad y uno más de Fiston Mayele sentenciaron el triunfo y le permitieron a Congo sumarse a Cabo Verde entre las grandes sorpresas en los dieciseisavos de final del torneo.

Uzbekistán se puso al frente con el gol de Eldor Shomurodov en la primera mitad, el cual parecía destinado a acabar con las esperanzas de Congo.

Pero el equipo de Sébastien Desabre protagonizó una enérgica reacción tras el descanso.

___

Relacionados

El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in