Calor y comienzos tempranos el sábado para Keys y Pegula en el Abierto de Australia

La campeona defensora Madison Keys y su compatriota estadounidense Jessica Pegula comenzaron sus partidos de tercera ronda más temprano de lo habitual el sábado en el Abierto de Australia debido a las temperaturas extremadamente altas que se esperan en Melbourne Park.

La actividad comenzó una hora antes de lo inicialmente programado en el séptimo día debido al pronóstico de temperaturas abrasadoras de hasta 40 grados Celsius (104 Fahrenheit).

Keys, novena cabeza de serie, estaba jugando contra Karolina Pliskova en el partido inaugural de la sesión en la Rod Laver Arena, mientras que Pegula, sexta, se enfrentaba a Oksana Selekhmeteva en el primer partido en la Margaret Court Arena.

La sesión nocturna en la Rod Laver Arena presenta al diez veces campeón Novak Djokovic mientras continúa su búsqueda de un récord de 25 títulos de Grand Slam en individuales. Djokovic juega contra Botic van de Zandschulp en el primero de los partidos de la noche.

El partido de cierre en la cancha principal podría tener a la multitud adivinando qué atuendo de moda podría lucir Naomi Osaka en su encuentro de tercera ronda contra la australiana Maddison Inglis.

Osaka, que tiene dos títulos del Abierto de Australia entre sus cuatro grandes, entró a la cancha con un sombrero de ala ancha, un velo y una sombrilla blanca para su partido de primera ronda. Para el segundo la japonesa lució un vestido inspirado en una medusa y una chaqueta de calentamiento a juego.

