Con francotiradores y alerta máxima se prepara Udine para duelo entre Italia e Israel

Francotiradores fueron instalados en el techo del hotel del equipo de Israel en Udine y la ciudad italiana está en máxima alerta antes del partido del martes de clasificación para la Copa del Mundo.

El sonido de helicópteros vigilando la ciudad ha llenado el aire desde la mañana, horas antes de que el partido entre Italia e Israel comience en el Stadio Friuli.

El partido ha sido clasificado en la categoría de riesgo máximo a pesar de un acuerdo de alto el fuego que ha pausado dos años de guerra en Gaza.

Una marcha pro-Palestina está programada para comenzar en el centro de la ciudad unas horas antes del partido y se espera que atraiga a cerca de 10.000 personas. La manifestación se mantendrá alejada del estadio, que está en las afueras de la ciudad.

Muchas tiendas y restaurantes han decidido no abrir el martes y hay reglas estrictas para aquellos que lo hagan, incluyendo la remoción de cualquier mobiliario exterior u otros objetos que potencialmente podrían ser utilizados como armas.

El autobús del equipo de Israel será escoltado al estadio con máxima seguridad y también habrá francotiradores en el techo de la arena, así como una fuerte presencia policial y militar.

Italia también jugó contra Israel hace un año en Udine, que fue elegida debido a la relativa dificultad de llegar a la ciudad en el noreste de Italia, cerca de la frontera con Eslovenia, y la facilidad de aislar el estadio, donde se han establecido bloqueos de carreteras por todo el alrededor.

El área ha sido declarada una "zona roja", y solo los aficionados con entradas pueden pasar a través de las altas barreras metálicas. Se aconsejó a los seguidores que llegaran temprano debido a los rigurosos controles, con todos teniendo que pasar también por detectores de metales.

Se han vendido poco más de 9.000 entradas para el partido de clasificación en el Stadio Friuli, que tiene capacidad para 25.000 personas, y es probable que haya menos personas dentro del estadio que en la manifestación.

También hubo una protesta pro-Palestina el año pasado antes del partido, pero solo atrajo a alrededor de 1.000 manifestantes.

