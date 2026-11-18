El toletero Jake Bauers, recién fichado por los Medias Rojas de Boston y todavía con el impulso de su triunfo en la Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee, afirma que está agradecido por la oportunidad de jugar en una ciudad que él y su esposa, Lauren, siempre habían marcado en el calendario durante su carrera en las Grandes Ligas.

“Boston es una de esas ciudades a las que siempre nos ha entusiasmado ir”, señaló Bauers, mientras los Medias Rojas lo presentaban el martes y señaló que su suegra ha corrido el Maratón de Boston. “Ahora que tenemos la oportunidad de echar raíces aquí, llamar hogar a este lugar, estamos enormemente agradecidos”.

Los Medias Rojas cerraron un acuerdo de cuatro años y 58 millones de dólares con Bauers, que recompensa al primera base por una temporada de despegue que incluyó ser nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Bauers no jugará en la primera base a tiempo completo para los Medias Rojas, que tienen al venezolano Willson Contreras en esa posición.

El presidente de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Craig Breslow, explicó que el equipo codiciaba el bate de Bauers y que se desempeñará como bateador designado, con la capacidad de jugar en la primera base o en los jardines según sea necesario.

Breslow manifestó que Bauers “tiene suficiente poder como para sacar la pelota de cualquier parque, pero encaja especialmente bien aquí, en Fenway (Park), dada su capacidad para elevar la pelota hacia el jardín izquierdo”. “Así que esperamos una temporada enorme y muchos dobles en camino”.

Bauers nunca tuvo más de 372 turnos al bate y nunca conectó más de 12 jonrones en sus primeras seis temporadas. Consideró retirarse antes de surgir como una amenaza de poder que ayudó a conducir a los Cerveceros al título.

Bauers, bateador zurdo de 31 años, estableció máximos de su carrera con un promedio de bateo de .266, un OPS de .874, 26 jonrones y 86 carreras impulsadas.

Fue una figura en la postemporada, incluida la barrida de Milwaukee a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Conectó un jonrón de la ventaja ante el ganador en dos ocasiones del premio Cy Young, Blake Snell, para cerrar un turno de 11 lanzamientos en una victoria de 6-2 en el Juego 3 en Los Ángeles.

“No hay duda de que tenía muchas opciones y el hecho de que eligiera continuar su carrera con nosotros es especial, y estamos entusiasmados”, señaló Breslow.

“Ganar un campeonato fue una sensación adictiva, y por eso creo que durante los próximos cuatro años el objetivo es traer de vuelta una Serie Mundial a Boston”, añadió Bauer.

Bauers jugó para Tampa Bay, Cleveland, Seattle y los Yankees de Nueva York antes de encontrar un hogar con Milwaukee en 2024. Su promedio de bateo de .235 en 2025 fue el mejor de su carrera antes de su explosión en 2026.

Bauers fue seleccionado en el draft de 2013 por los Padres de San Diego. Bateó para .202 con los Yankees en 2023 y registró .199 la temporada siguiente con Milwaukee. Consideró poner fin a su carrera como jugador antes de enterarse de que su esposa estaba embarazada. Dice que regresó porque la familia necesitaba seguro médico.

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