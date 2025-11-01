Brissett será titular por tercer juego consecutivo con los Cardinals por lesión de Murray

El veterano suplente Jacoby Brissett será titular por tercer duelo consecutivo como quarterback en el duelo de los Cardinals de Arizona del lunes ante los Cowboys de Dallas, mientras que Kyler Murray continúa recuperándose de una persistente lesión en el pie.

El entrenador Jonathan Gannon informó a los periodistas el sábado que Brissett sería el titular. Murray aún podría ser activado y tener un papel si su pie mejora en las próximas 48 horas.

Murray ha sido listado como limitado en los informes de práctica de esta semana. El dos veces seleccionado al Pro Bowl no ha jugado desde el cinco de octubre contra los Titans de Tennessee

Brissett ha jugado bien en lugar de Murray, lanzando para 599 yardas, cuatro touchdowns y una intercepción en dos inicios.

Los Cardinals (2-5) intentarán romper una racha de cinco derrotas consecutivas cuando enfenten el lunes a los Cowboys (3-4-1).

