Rockies anotan 8 carreras en la quinta entrada y vencen por 9-7 a los Astros

Troy Johnston conectó un jonrón solitario, un doble y un sencillo, y los Rockies de Colorado se apoyaron en una quinta entrada de ocho carreras para vencer el lunes 9-7 a los Astros de Houston.

Edouard Julien, TJ Rumfield y puertorriqueño Willi Castro también tuvieron juegos de múltiples imparables para que los Rockies terminaran con 12 hits.

Julien pegó un sencillo de dos carreras en la quinta entrada que inició el estallido de ocho anotaciones. Rumfield luego conectó un triple de dos carreras —el primer triple de su carrera. Se ha embasado de manera segura en todos los juegos salvo uno desde que debutó en las Grandes Ligas el 27 de marzo.

Johnston añadió una carrera de seguro con un cuadrangular de 407 pies en la sexta.

Ryan Feltner (1-0) permitió siete hits y cuatro carreras limpias, y ponchó a uno en 5 1/3 entradas para llevarse la victoria. Juan Mejia consiguió su primer salvamento de la temporada tras lanzar 1 2/3 entradas sin permitir hit para cerrar el juego.

El abridor de los Astros, Cody Bolton, y Ryan Weiss (0-1) se combinaron para permitir 11 hits y ocho carreras.

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