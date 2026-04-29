Cómo el cambio 'bisturí' de la F1 cambiará las carreras a partir del Gran Premio de Miami

La Fórmula 1 ha vuelto, y el espectáculo ha cambiado.

El Gran Premio de Miami este fin de semana es la primera prueba de un paquete de cambios que limita la influencia de la energía eléctrica de la batería, que ha redefinido la manera en que los pilotos de F1 compiten en 2026.

Elaborados durante la pausa obligada de un mes, cuando se cancelaron las carreras en Oriente Medio, los cambios se precipitaron tras una reacción en contra de muchos pilotos, molestos por la necesidad habitual de ir más despacio para recargar la batería, tan importante. Max Verstappen está considerando públicamente si dejar la F1 por completo.

La energía eléctrica ha producido acción emocionante en pista, con muchos adelantamientos, pero aficionados y pilotos están divididos sobre cuánto importa la habilidad del piloto cuando muchas maniobras son difíciles de defender. El campeón Lando Norris incluso ha contado que ha adelantado por error cuando la potencia entró de forma inesperada.

Muchas figuras veteranas de la F1 restan importancia a los cambios o niegan que hubiera un problema desde el principio. Toto Wolff, cuyo equipo Mercedes dominó los primeros tres cambios, quería modificaciones hechas con bisturí, no con un bate de béisbol. Parece que quienes redactan las reglas han escuchado.

Nikolas Tombazis, el principal responsable de reglamentos de la F1 en la FIA, el organismo rector del deporte, ve su papel como el de un médico que prescribe dieta, ejercicio o vitaminas.

"Estaba bastante claro que necesitábamos tomar ciertas medidas. Creo que también estaba bastante claro que la gente necesita salir de su zona de confort para algunas de estas discusiones”, dijo Tombazi el lunes.

Evitar otro gran accidente

Los pilotos llevaban meses advirtiendo sobre grandes diferencias de velocidad y aparatosas colisiones que podrían resultar.

Finalmente ocurrió en el Gran Premio de Japón en marzo, cuando Oliver Bearman se dirigió a toda velocidad hacia una barrera a 190 mph (306 km/h) mientras intentaba evitar al argentino Franco Colapinto. Bearman quedó cojeando, pero podría haber sido peor en un circuito urbano con barreras más cerca de la pista.

Ahora hay un tope a la potencia extra del modo de “impulso” para adelantar, y otros límites a la energía eléctrica en ciertas zonas.

Otros cambios centrados en la seguridad acelerarán a los autos que se mueven lentamente en una salida de carrera o buscarán que los autos sean más controlables en lluvia, condiciones a las que los autos de 2026 aún no se han enfrentado.

Desafío diferente en la clasificación

La clasificación se sentirá más rápida, pero en realidad será más lenta ahora que los pilotos no levantan el pie del acelerador con tanta frecuencia para recargar las baterías.

Eso se debe a que las baterías no se recargarán tanto, y también se cargarán más rápido a alta velocidad. Eso significa que los pilotos irán “a fondo” con más frecuencia, aunque menos potencia eléctrica implique que los autos serán más lentos en general, según ha señalado Tombazis.

“Sentíamos que los pilotos tenían que hacer algunas cosas ligeramente contraintuitivas o poco naturales para extraer el mejor rendimiento en la clasificación”, explicó Tombazis.

Eso coincide en gran medida con las recomendaciones de George Russell, de Mercedes, quien ha comenzado 2026 como aspirante al título y es influyente en el paddock como director de una asociación de pilotos.

Lo que sigue igual

Los cambios no dan a los pilotos mucho más control sobre cómo y cuándo se despliega la mayor parte de la energía eléctrica.

Salvo el botón opcional de impulso para adelantar, la mayor parte del tiempo algoritmos complejos liberan la potencia o la recortan de una manera que no está directamente relacionada con el uso del pedal del acelerador por parte del piloto. Eso podría significar que los pilotos aún reciban picos de potencia inesperados, que pueden desperdiciar energía o hacer que el auto sea difícil de controlar.

Algunos de los cambios implican más control automático de la potencia, reduciendo el límite en ciertas partes del circuito por razones de seguridad.

Tombazis confirmó que no hubo una medida específicamente para frenar los adelantamientos involuntarios, a menudo causados por recibir más potencia de la esperada en un punto desfavorable de la pista, pero sostuvo que otros cambios centrados en la seguridad “contribuyen en cierta medida a abordar este problema”.

Lo que sigue

Tombazis indicó que la FIA seguirá revisando cómo funcionan los reglamentos en las próximas carreras y podría hacer más cambios. No hay un momento evidente para hacerlo hasta la pausa de verano en agosto, con ocho carreras antes de entonces.

Mientras tanto, los equipos buscarán cualquier resquicio en las reglas. Tombazis dice que cuenta con un personal de reglamentos de alrededor de 15 personas en la FIA, frente a 3.000 ingenieros repartidos entre los 11 equipos.

“El hecho de que tuviéramos una pausa significó que pudimos concentrarnos en estas discusiones mientras no teníamos que ir a correr cada dos fines de semana. No significa que estas discusiones no puedan continuar”, señaló Tombazis.

También está la pregunta que se avecina sobre qué vendrá después para la F1 cuando estos reglamentos agoten su ciclo, a más tardar para 2030.

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