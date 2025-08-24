Colson Montgomery vuelve a jonronear y Medias Blancas vencen 8-0 a Mellizos

Colson Montgomery conectó un jonrón por tercer juego consecutivo, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el domingo 8-0 a los Mellizos de Minnesota.

El cubano Edgar Quero impulsó tres carreras para Chicago, y Kyle Teel tuvo tres hits y dos carreras impulsadas. Mike Tauchman consiguió dos hits y anotó dos veces desde el primer puesto en el orden de bateo.

Los Medias Blancas, que ocupan el último lugar, lograron su segunda victoria consecutiva tras una racha de siete derrotas en ocho juegos. Fue la primera serie ganada por el equipo contra los Mellizos desde julio de 2023.

El derecho venezolano de los Medias Blancas, Yoendrys Gómez, ponchó a seis en cuatro 2/3 entradas en su tercera apertura en su carrera. Brandon Eisert (3-5) consiguió cuatro outs para llevarse la victoria.

Taj Bradley (6-7) fue castigado con siete carreras y nueve hits en cinco entradas en su primera apertura con Minnesota. Los Mellizos terminaron con cinco hits.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 3-1 con dos anotadas y Luis Robert Jr. de 4-1 con una anotada.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.