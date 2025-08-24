Stay up to date with notifications from The Independent

Grand slam de Montgomery contra Abel da a Medias Blancas victoria 7-3 sobre Mellizos

Associated Press
Sábado, 23 de agosto de 2025 22:35 EDT
MELLIZOS MEDIAS BLANCAS (AP)

Colson Montgomery conectó su primer grand slam de su carrera y el cubano Luis Robert Jr. bateó un jonrón tardío el sábado por la noche mientras los Medias Blancas de Chicago rompieron una racha de tres derrotas con una victoria de 7-3 sobre los Mellizos de Minnesota.

El duodécimo jonrón de la temporada de Montgomery llegó en la segunda entrada y fue un batazo de 412 pies hacia el jardín derecho-central contra el abridor Mick Abel, uno de los principales prospectos de los Mellizos que fue llamado desde Triple-A más temprano en el día.

Abel, de 24 años (2-3), adquirido de Filadelfia en el intercambio de Jhoan Duran en la fecha límite, duró tres entradas, permitiendo todas sus seis carreras en la segunda, con dos ponches y dos bases por bolas.

Robert conectó su 14º jonrón de la temporada en la octava, un batazo de 427 pies hacia el jardín izquierdo-central contra Tyler Alexander.

Davis Martin (5-9) se llevó la victoria. Permitió cinco hits y dos carreras en cinco entradas, con seis ponches y una base por bolas.

Por los Medias Blancas, el cubano Miguel Vargas de 3-2 con una anotada y una producida.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

