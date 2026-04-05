Colombiana María José Marín gana el Amateur Femenino de Augusta National

María José Marín se permitió imaginar lo que sentiría al caminar por el hoyo 18 como la primera colombiana en coronarse en el Augusta National. Y todo fue tal como lo soñó.

En cambio, Asterisk Talley nunca imaginó la pesadilla que ayudó a hacer eso posible el sábado en el Amateur Femenino del Augusta Natonal.

Marín se apegó a su plan de mantenerse cerca hasta un momento que lo cambió todo con una rapidez impactante: cambió de idea y fue por el green en el hoyo 13, par 5, para lograr un birdie que la puso al frente. Talley se sumó a la triste historia de derrumbes en los últimos nueve hoyos en la casa del Masters.

“Sólo me recordé a mí misma que tenía que ser mucho muy paciente porque aquí afuera puede pasar cualquier cosa”, comentó Marín después de cerrar con 68 golpes, 4 bajo par, para una victoria por cuatro impactos. “Cuando entró ese último putt, solo pensé: ‘Bueno, lo logré’. Todo mi trabajo duro ha dado frutos, y estoy extremadamente orgullosa de mí misma”.

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