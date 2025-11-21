Cole Palmer se fractura un dedo del pie y se perderá más partidos del Chelsea

El delantero del Chelsea, Cole Palmer, sufrió una fractura en un dedo del pie en un accidente en casa esta semana y estará fuera de los próximos tres partidos, afirmó el viernes el entrenador Enzo Maresca.

Después del partido del sábado en Burnley, los Blues recibirán al Barcelona en la Liga de Campeones el martes, seguido por la visita del líder de la Liga Premier, el Arsenal, a Stamford Bridge el 30 de noviembre.

“Desafortunadamente, tuvo un accidente en casa", comentó Maresca. “Se golpeó el dedo del pie, pero no es nada importante, aunque seguro que no estará de vuelta la próxima semana”.

Palmer estaba casi listo para regresar después de perderse los últimos dos meses debido a una lesión en la ingle.

“La última vez que lo vi fue ayer por la mañana y estaba sin calcetines, sin chanclas", expresó Maresca. “Estaba cojeando, no mucho, caminaba bien. El problema es que es el dedo pequeño, por lo que el contacto con el calzado probablemente puede ser un poco doloroso”.

Maresca confirmó que el dedo está “fracturado”.

“Puede pasar", manifestó. "Me despierto muchas veces durante la noche para ir al baño y me golpeo la cabeza, la pierna, todo”.

