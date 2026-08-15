Christian Gonzalez sigue recuperándose de lesión que sufrió durante entrenamiento con los Patriots

El esquinero de los Patriots de Nueva Inglaterra, Christian Gonzalez, volvió a quedar fuera de la práctica el sábado mientras continúa recuperándose de una lesión que sufrió en un entrenamiento la semana pasada.

El entrenador Mike Vrabel no reveló cuál fue la lesión que también mantuvo al estelar esquinero fuera para el partido inaugural de pretemporada del jueves contra los Colts de Indianapolis. Pero indicó que Gonzalez actualmente está haciendo acondicionamiento físico y trabajando para volver al campo.

Su ausencia coincide con las negociaciones del equipo con sus representantes que buscan una extensión de contrato a largo plazo. Ambas partes intentan concretar un acuerdo para mantenerlo en Nueva Inglaterra más allá del último año de su contrato de novato. Hasta la semana pasada, se había mantenido como participante pleno en el campo, incluso cuando los entrenamientos pasaron a realizarse con equipo completo.

Vrabel señaló que todos los involucrados están en la misma sintonía.

“Sí, absolutamente. Creo que eso es lo importante. He hablado de su profesionalismo, del de todos los demás... Fue algo que ocurrió en la práctica”, manifestó Vrabel. “Está donde se supone que debe estar cuando necesita estar ahí. Tratamiento. Trabajando con (el director de rendimiento deportivo) Frank (Piraino) y haciendo cosas. Mi trabajo es estar en la misma sintonía con todos aquí — jugadores, entrenadores. Y tengo confianza en que eso es lo que están haciendo”.

El liniero ofensivo Ben Brown fuera por un periodo prolongado

Se espera que el liniero ofensivo Ben Brown esté fuera por un periodo prolongado después de salir del duelo de pretemporada contra Indianápolis con una lesión en la pierna.

Brown fue titular como centro antes de salir en el segundo cuarto.

“Ben va a estar fuera de 4 a 6 semanas. Ocho, 10, 12, números pares. Pero probablemente será algo prolongado durante la pretemporada, sin duda”, comentó Vrabel.

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