Chris Sale lanza 6 entradas en blanco para su victoria 150 y Bravos vencen 6-2 a Filis

Chris Sale dominó a los Filis por segunda vez en nueve días y ganó el juego número 150 de su carrera, después de que los Bravos de Atlanta tomaron una ventaja temprana para vencer el domingo 6-2 a los Filis de Filadelfia.

Sale (5-1) lanzó seis entradas en blanco, permitió apenas un hit y ponchó a nueve, la mayor cifra de la temporada. En su apertura anterior contra los Filis el 18 de abril, Sale permitió una carrera en siete entradas.

Los Filis, que cortaron el sábado una racha de 10 derrotas consecutivas, cayeron a 0-10 contra abridores zurdos y bajaron a 9-19 en la temporada.

Matt Olson conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada y Eli White añadió un cuadrangular de dos carreras en la segunda por los Braves, que ganaron por décima vez en 12 juegos. El jonrón de Olson fue su octavo de la temporada y el cuarto de su carrera ante el abridor estelar de los Phillies, Aaron Nola (1-3).

El venezolano Ronald Acuña Jr. se fue de 3-2 con dos carreras anotadas y una base robada. Drake Baldwin terminó de 3-2 con una carrera impulsada y una anotada, y Ozzie Albies extendió a nueve juegos su racha bateando de hit con un sencillo en la séptima entrada.

Nola permitió un máximo de la temporada de seis carreras con siete hits y ahora ha concedido 11 carreras limpias en sus últimas dos aperturas.

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