Chiefs y Travis Kelce cerca de un acuerdo para su temporada 14, según fuente AP

Los Chiefs de Kansas City y Travis Kelce están cerca de llegar a un acuerdo para que el tight end, cuatro veces All-Pro, regrese para temporada, dijo a The Associated Press el lunes una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el contrato aún no se había finalizado.

Kelce, de 36 años, dijo al final de la temporada pasada que tomaría una decisión sobre si se retiraba a principios de marzo, lo que daría a los Chiefs cierta certeza al reconstruir su plantilla. La ventana de negociación para agentes libres se abrió el lunes y el año de la liga comienza el miércoles, momento en el que se pueden formalizar traspasos y contratos.

Los Chiefs también intentan planificar el draft de la NFL del próximo mes. Tienen dos selecciones de primera ronda tras el traspaso del cornerback Trent McDuffie a los Rams la semana pasada: la suya original en el número 9 y la 29 que obtuvieron de Los Ángeles.

“Creo que hemos adoptado un enfoque un poco diferente con Travis, en el sentido de que nos hemos preparado para cualquiera de los dos escenarios. El entrenador (Andy Reid) mencionó el viernes que ha tenido un gran diálogo con Travis. De nuestra parte, yo, (el gerente general asistente) Chris Shea y el equipo de Travis, hemos tenido un buen diálogo”, dijo el gerente general de los Chiefs, Brett Veach, durante el combine el mes pasado.

“Travis es el mejor, es un ícono y ojalá regrese, y simplemente dejaremos que ese proceso siga su curso”, agregó.

Kelce tiene innumerables intereses además del fútbol americano, ya sea su pódcast “New Heights” con su hermano y el centro retirado de los Eagles Jason Kelce, o sus papeles en cine y televisión. También está comprometido con la estrella del pop Taylor Swift y se espera que la boda se celebre pronto.

Pero Kelce también ha sido tajante sobre el importante papel que el fútbol americano sigue desempeñando en su vida.

Comenzó a contemplar el retiro por primera vez hace dos años, pero la temporada pasada se sintió atraído de vuelta a Kansas City en gran parte porque no quería que su carrera terminara con una humillante derrota ante Filadelfia en el Super Bowl. Esa misma sensación de decepción casi con seguridad influyó en su regreso otra vez con los Chiefs, que vienen de una temporada de 6-11, la peor desde 2012.

Luego está el deseo de jugar una temporada más con Patrick Mahomes.

El quarterback se perdió los últimos tres partidos de la temporada pasada tras romperse el ligamento cruzado anterior en los minutos finales de una derrota ante los Chargers que eliminó a Kansas City de la contienda por los playoffs. Mahomes, dos veces MVP, se sometió a una cirugía al día siguiente y dejó claro a los reporteros unas semanas después que tenía la intención de estar listo para la Semana 1 de la próxima temporada.

Kelce regresó la temporada pasada en su mejor forma en años. Y aunque solo atrapó 76 pases, su cifra más baja desde la temporada 2015, Kelce aun así sumó 851 yardas y cinco touchdowns, números que una vez más lo ubicaron entre los tight ends más sobresalientes de la NFL.

Kelce, que cumplirá 37 años en octubre, tiene 1.080 recepciones para 13.002 yardas y 82 touchdowns en 192 partidos de temporada regular, lo que lo coloca cuarto entre los tight ends en recepciones y tercero en yardas en la historia de la NFL. También tiene 178 recepciones para 2.078 yardas y 20 touchdowns en la postemporada, que le han ayudado a ganar cinco anillos de campeón de la AFC y tres anillos de Super Bowl.

