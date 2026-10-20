"Checo" Pérez considera retirarse pronto del proyecto Cadillac en la F1

Sergio Pérez lleva menos de un año desde su retorno a la Fórmula Uno y ya está contemplando el retiro.

El piloto mexicano manifestó el martes que llevar a Cadillac a un papel protagónico en la máxima categoría del deporte tomará tiempo, pero no planea competir con el equipo por mucho más.

“Es un proyecto que me requiere de más tiempo que lo inicialmente pensaba", manifestó “Checo” Pérez en declaraciones a la cadena Televisa. "Creo que decirte un número (de años) es difícil, pero no va a ser mucho más”.

Pérez, de 36 años, se perdió la temporada pasada, luego que Red Bull lo dejó fuera, pero regresó con Cadillac, escudería debutante en la categoría principal.

Sus mejores resultados esta temporada son un par de 14tos puestos. Además, abandonó cinco carreras por diversos problemas.

“La gente que entiende de Fórmula 1 sabe el nivel en el que estoy manejando y eso me dio mucho gusto, de probarme a mí mismo que los últimos años fueron muchas circunstancias por las que no pude demostrar mi talento al cien por ciento”, expresó Pérez.

Cadillac, que también cuenta con Valtteri Bottas como piloto, está en el fondo del campeonato de constructores, sin haber sumado todavía un solo punto.

“Soy consciente que ya estamos mucho más cerca del final que del inicio, pero por eso quiero disfrutar muchísimo estos grandes premios que son un sueño”, añadió el piloto mexicano.

Explicó que una razón clave para considerar el retiro es el deseo de pasar más tiempo con su esposa Carola Martínez, y sus cuatro hijos.

“Lo que me frena mucho (para seguir) son mis hijos, a mí me encantaría quedarme como Fernando (Alonso), por ejemplo, pero mis hijos están en una edad en la que me gustaría pasar más tiempo con ellos”, indicó.

Por ahora, el “Checo” se prepara para competir en el Gran Premio de Estados Unidos a finales de esta semana antes de dirigirse a su carrera de casa, el Gran Premio de México, donde alcanzará 300 largadas en la Fórmula 1.

“Tengo ilusión con proyectos fuera del automovilismo. Quiero terminar bien mi etapa en Fórmula 1 y lo que lo que puedo decir es que pronto sabremos (la fecha del retiro)”, comentó

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