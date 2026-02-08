Charros ganan electrizante final entre equipos mexicanos y conquistan la Serie del Caribe

El relevista Guadalupe Chávez permitió dos carreras con lanzamientos descontrolados consecutivos en la parte baja de la décima entrada, y los Charros de Jalisco superaron el sábado 12-11 a los Tomateros de Culiacán en una dramática e histórica final entre equipos mexicanos, para coronarse en la Serie del Caribe.

México Rojo, nombre asignado a los Charros en el torneo, llegó a tener una ventaja de 9-1 en el cuarto episodio, pero los Tomateros, bajo la denominación de México Verde, reaccionaron para remontar y enviar el juego a entradas extra, donde finalmente sucumbieron.

Desde antes del duelo, estaba asegurado que México conquistaría su décimo título caribeño. Es el tercer máximo ganador, detrás de Puerto Rico, con 16 campeonatos, y de República Dominicana, líder histórico con 23.

Tanto boricuas como dominicanos quedaron fuera en la ronda semifinal.

Para Jalisco fue además el primer campeonato de Serie del Caribe en su historia.

Los Charros tomaron ventaja muy temprano en el encuentro. Connor Hollins abrió la pizarra con un sencillo productor y Michael Wielansky añadió dos carreras más con otro imparable en la segunda entrada.

Los Tomateros reaccionaron con una anotación en la tercera, producto de una jugada de selección tras un batazo de Carlos Sepúlveda, pero en la parte baja Jalisco anotó tres veces, todas con dos outs, gracias a sencillos de dos anotaciones de Connor Hollins y Julián Ornelas.

En la cuarta entrada, Bligh Madris conectó un jonrón de dos carreras para ampliar la ventaja de los Charros a 9-1. Sin embargo, los Tomateros protagonizaron una bravía reacción con un ataque de seis anotaciones en el quinto episodio, gracias a sencillos productores de Alí Solís, Víctor Mendoza, Yadir Drake y Luis Verdugo, además de un doble remolcador de dos carreras de Allen Córdoba.

En el séptimo capítulo, Víctor Mendoza acercó a los Tomateros por la mínima con un jonrón solitario que colocó la pizarra 9-8. Los Charros recuperaron una ventaja de dos carreras con un doble remolcador de Ornelas.

Víctor Mendoza volvió a aparecer en la parte alta de la novena entrada, al conectar su segundo cuadrangular en turnos consecutivos, ahora de dos carreras, para empatar el encuentro a 10 y enviarlo a los innings extra.

México Verde tomó la delantera en la décima con un elevado de sacrificio de Alí Solís, pero el desenlace llegó en el cierre del episodio.

Con dos outs y corredores en segunda y tercera, Mateo Gil, hijo del mánager de los Charros Benjamín Gil, trabajó un largo turno al bate. El relevista Chávez realizó un lanzamiento descontrolado que permitió anotar a Ornelas la carrera del empate.

Tras conceder la base por bolas a Gil, Chávez volvió a perder el control y lanzó un piconazo a la tierra que permitió a Wielansky anotar desde tercera la carrera del campeonato.