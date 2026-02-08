Stay up to date with notifications from The Independent

Harden anota 23 en debut con Cavaliers, que derrotan 132-126 a Kings

CAVALIERS-KINGS
CAVALIERS-KINGS (AP)

James Harden anotó 23 puntos en su debut con los Cavaliers y Donovan Mitchell sumó 35 para llevar el sábado a Cleveland hacia una victoria de 132-126 sobre los Kings de Sacramento, quienes sufrieron su duodécimo tropiezo consecutivo.

Harden fue adquirido por Cleveland a los Clippers de Los Ángeles el miércoles, a cambio de Darius Garland y una selección de segunda ronda del draft.

Jarrett Allen sumó 29 puntos y diez rebotes por los Cavaliers, quienes ganaron por octava vez en nueve compromisos.

Nique Clifford anotó 30 puntos para liderar a Sacramento, que no ha ganado desde que venció a Washington en casa el 16 de enero. Los Kings han perdido seis encuentros seguidos como locales.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

