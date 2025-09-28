Charlie Morton recibe ovación de pie tras posible última apertura en MLB con los Bravos

El lanzador derecho de los Bravos de Atlanta Charlie Morton, recibió una ovación de pie después de lanzar una entrada y un tercio sin permitir carreras en lo que fue potencialmente su última aparición en las Grandes Ligas durante el final de temporada del domingo contra los Piratas de Pittsburgh.

Morton, de 41 años, quien debutó con los Bravos en 2008, fue firmado por el equipo el 22 de septiembre después de ser designado para asignación y liberado por los Tigres de Detroit el 21 de septiembre.

Los Bravos anunciaron el jueves que Morton sería el abridor para el final de temporada del domingo, seguido por el zurdo Chris Sale.

Después de no permitir carreras y conceder dos hits en más de una entrada, el manager de los Bravos, Brian Snitker, retiró a Morton, quien finalizó su actuación ponchando al dominicano Alexander Canario. Morton esperó a que Sale llegara al montículo desde el bullpen para que un veterano pudiera pasarle la pelota a otro.

Morton recibió aplausos al salir al campo después de la primera entrada y tuvo una ovación de más de un minuto cuando fue retirado en la segunda entrada. Mientras Morton se preparaba antes de la segunda entrada, los Bravos mostraron en la pantalla de video momentos destacados de él lanzando con una pierna rota en el Juego 1 de la Serie Mundial 2021, que los Bravos ganaron.

Cuando Snitker salió al campo para retirar a Morton, "My Way" de Frank Sinatra sonó en los altavoces. Al salir del juego, Morton abrazó a sus compañeros en el montículo, a su familia frente al dugout de Atlanta y a compañeros y entrenadores a lo largo del dugout. Morton recibió una ovación desde el banquillo.

Fue la tercera etapa de Morton con los Bravos en su carrera. Fue seleccionado en la tercera ronda (95º en general) del draft de 2002 y debutó en la MLB con Atlanta en 2008. De 2009 a 2020 lanzó para los Piratas, Filis, Astros y Rays antes de regresar a Atlanta para las temporadas 2021-24.

