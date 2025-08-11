Chargers cancelan práctica conjunta con Rams por preocupaciones de lesiones

Los Chargers de Los Ángeles cancelaron su práctica conjunta con los Rams esta semana.

El entrenador de los Rams, Sean McVay, dijo que la práctica programada para el miércoles en las instalaciones de The Bolt en El Segundo fue cancelada debido a preocupaciones por lesiones entre los Chargers.

"La verdad", afirmó el entrenador de los Chargers, Jim Harbaugh, el domingo. "Esa es la razón principal. Todavía nos quedan dos partidos de pretemporada por jugar".

El entrenador de primer año de los Saints de Nueva Orleans Saints, Kellen Moore, comentó que el equipo estaba trabajando en organizar una práctica conjunta con los Rams. Los Saints están practicando en la cercana Irvine como parte de una visita de 10 días a California durante el campamento de entrenamiento.

Los Chargers fueron el primer equipo en abrir el campamento de entrenamiento y están jugando un partido de pretemporada adicional porque participaron en el juego del Salón de la Fama, venciendo a Detroit 34-7 el 31 de agosto.

Los Chargers perdieron a Rashawn Slater, quien sufrió la rotura de tendón rotuliano que puso fin a su temporada durante la práctica a principios de la semana. El estado del corredor Najee Harris para la semana uno es incierto después de que sufrió una lesión ocular en un incidente con fuegos artificiales el 4 de julio. Ha estado caminando vueltas en la práctica, usando un casco con visera.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.