Chapparo, Young y Abrams conectan jonrón en triunfo 7-3 de Nacionales sobre Rockies

Andrés Chaparro, Jacob Young y CJ Abrams conectaron jonrones para guiar a los Nacionales de Washington a una victoria de 7-3 sobre los Rockies de Colorado la noche del lunes.

El venezolano Chaparro pegó un jonrón de tres carreras hacia el jardín entre izquierdo y central en la primera entrada, después de que el primer bate James Wood recibió una base por bolas y Curtis Mead bateó un sencillo. Fue su cuarto cuadrangular del año.

El boricua Willi Castro empató el juego 3-3 con un doble de tres carreras en la tercera, pero Young devolvió la ventaja a los Nacionales con un cuadrangular solitario en la sexta.

Abrams conectó un jonrón de dos carreras que puso la pizarra 6-3 en la séptima. Daylen Lile pegó un triple productor en la novena, y Wood anotó.

Young y Mead terminaron ambos con tres imparables.

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