Atléticos aplastan 15-1 a Nacionales con Ginn llevando el juego sin hits al séptimo

J.T. Ginn llevó un juego sin hits hasta la séptima entrada y los Atléticos arrollaron la noche del sábado por 15-1 a los Nacionales de Washington para poner fin a su racha de 10 derrotas consecutivas.

Jacob Wilson, Tyler Soderstrom y Carlos Cortes conectaron jonrones para ayudar a los A’s a recuperarse 24 horas después de una derrota 23-4 ante Washington, su revés más abultado en más de 70 años.

Ginn (8-6) permitió un hit en 6 1/3 entradas sin carreras. Ponchó a siete y dio tres bases por bolas.

El derecho de 27 años retiró a 19 de los primeros 22 bateadores que enfrentó y perdió su intento de juego sin hits cuando el venezolano Keibert Ruiz conectó un sencillo limpio al jardín central con un out en la séptima.

Ruiz también pegó un sencillo en la novena y anotó con un elevado de sacrificio del venezolano Jorbit Vivas. Vivas, un infielder, lanzó por segunda noche consecutiva. Trabajó la octava entrada y permitió una carrera, un hit, una base por bolas y golpeó a un bateador.

Wilson y Soderstrom anotaron tres veces cada uno. Ambos le conectaron jonrón al abridor Zack Littell (7-7), quien permitió ocho carreras, ocho hits y cuatro bases por bolas en seis entradas.

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