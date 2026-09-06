Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jump to content

Chapman logra su salvamento 400 y jonrón de White ayuda a Medias Rojas a barrer 3-1 a Orioles

BOSTON CHAPMAN
BOSTON CHAPMAN (AP)

El cubano Aroldis Chapman consiguió su salvamento número 400 de por vida, Eli White conectó un jonrón de tres carreras tras un error de Gunnar Henderson y los Medias Rojas de Boston completaron una barrida de cuatro juegos con una victoria de 3-1 el domingo sobre los Orioles de Baltimore.

Chapman permitió un sencillo con un out en la novena entrada antes de ponchar a Coby Mayo y a Christian Encarnacion-Strand para convertirse en el noveno jugador en la historia de las Grandes Ligas en registrar 400 salvamentos. Chapman, de 38 años, logró su primer salvamento en 2011 con Cincinnati y luego tuvo 10 temporadas con 30 o más, incluidas 33 esta campaña.

A lo largo de su extensa carrera, Chapman suma 24 salvamentos contra Baltimore. El zurdo consiguió uno el viernes por la noche, que puso a Boston en camino a su barrida de unos Orioles en caída libre.

Payton Tolle (9-6) ponchó a 12 en seis entradas por Boston, permitió cuatro hits y no otorgó bases por bolas.

Pese a conectar apenas cuatro hits y no anotar ninguna carrera limpia, los Medias Rojas mejoraron a 33-17 —la mejor marca de las Grandes Ligas— desde la pausa del Juego de Estrellas y reforzaron su control del segundo puesto de comodín de la Liga Americana.

Relacionados

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in