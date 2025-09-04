Azulejos igualan su récord de la temporada con 5 jonrones y derrotan 13-9 a Rojos

George Springer conectó uno de los cinco jonrones de los Azulejos de Toronto, quienes remontaron una desventaja de cinco carreras para vencer el miércoles 13-9 a los Rojos de Cincinnati.

Daulton Varsho y el mexicano Alejandro Kirk conectaron vuelacercas consecutivos en la cuarta entrada, mientras que Addison Barger y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. hicieron lo mismo en la quinta.

Los Azulejos igualaron su mayor número de la temporada con cinco vuelacercas.

Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana, conectó 11 jonrones y anotó 29 carreras en la serie de tres juegos. Los Azulejos se declararon listos para un gran enfrentamiento de fin de semana con los Yankees, que ocupan el segundo lugar, comenzando el viernes.

Cincinnati se mantuvo cinco juegos detrás de los Mets de Nueva York en la lucha por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional. Los Rojos y los Mets comienzan una serie de tres juegos el viernes.

Los Rojos anotaron cinco veces en la segunda entrada contra el abridor Shane Bieber. José Treviño conectó un sencillo de dos carreras, Matt McLain agregó un sencillo impulsor, y el dominicano Noelvi Marte sacudió un doble de dos carreras.

Bieber (2-1) no permitió otra carrera ni un hit en sus últimas cuatro entradas y los Azulejos aprovecharon la tendencia de Zack Littell a permitir jonrones.

El tercer jonrón de Springer en dos juegos puso a Toronto en la pizarra en la tercera entrada y el cuadrangular de dos carreras de Barger en la quinta empató el encuentro 5-5.

Guerrero puso a Toronto adelante contra el relevista Nick Martínez (10-11).