Medias Rojas ponen a Marcelo Mayer en lista de lesionados por lesión en el antebrazo

Los Medias Rojas de Boston colocaron al infielder mexicoamericano Marcelo Mayer en la lista de lesionados de 10 días debido a una lesión en el antebrazo izquierdo el viernes.

Para ocupar su lugar, el club llamó al infielder Tsung-Che Cheng desde Triple-A Worcester antes de su juego contra los New York Yankees.

El mánager interino Chad Tracy comentó que Mayer, de 23 años, ha estado lidiando con molestias desde hace un tiempo.

“La recomendación de los médicos fue que, si esto es algo de lo que puedes librarte y descansar, eso sería lo mejor que se puede hacer ahora mismo”, señaló Tracy.

El equipo indicó que se trató de una “reacción por estrés óseo en el cúbito izquierdo”.

Mayer, la cuarta selección global del draft de la MLB de 2021, ha tenido dificultades esta temporada, con un promedio de bateo de apenas .220, tres jonrones y 22 carreras impulsadas.

Cheng está haciendo su debut con los Medias Rojas, como titular en el campocorto y bateando noveno. Fue reclamado de waivers de Washington en febrero, después de jugar con Pittsburgh la temporada pasada.

Es el tercer infielder esta temporada que comenzó el año con el club y pasa a la lista de lesionados.

El campocorto Trevor Story necesitó una cirugía por hernia deportiva en mayo, e Isiah Kiner-Falefa también fue colocado en la lista de lesionados por una lesión en el antebrazo la semana pasada.

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