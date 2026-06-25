Cerveceros vencen 6-5 a los Rojos y completan barrida de 3 juegos

El venezolano William Contreras y Jake Bauers conectaron jonrones consecutivos en la tercera entrada y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 6-5 a los Rojos de Cincinnati la noche del miércoles para completar una barrida de tres juegos.

Milwaukee mejoró a un máximo de la temporada de 20 juegos por encima de .500, con marca de 49-29. Los Cerveceros han ganado 18 de las últimas 21 series contra los Rojos.

Cincinnati (37-42) fue barrido en casa por primera vez desde el 16-18 de agosto de 2024 contra los Reales, una racha de 44 series consecutivas.

Los Rojos llenaron las bases con un out en la novena contra Joel Kuhnel, quien hizo que Dane Myers bateara para una doble matanza por la ruta 6-4-3 que puso fin al juego.

Fue el tercer salvamento de la temporada para Kuhnel. Chad Patrick (5-3) se llevó la victoria.

El zurdo de los Cerveceros Shane Drohan lanzó 4 1/3 entradas sin permitir carreras, con tres bases por bolas y cinco ponches, en un máximo de su carrera de 98 lanzamientos.

El jonrón de dos carreras de Contreras ante Rhett Lowder —una línea que eludió el guante del saltador Dane Myers en el jardín central— puso a los Cerveceros arriba 2-0.

Bauers siguió con su 14to jonrón, el mayor total del equipo. Fue la primera vez esta temporada que los Cerveceros conectaron jonrones consecutivos.

Lowder (3-5) permitió tres carreras limpias con ocho hits, otorgó una base por bolas y ponchó a seis, en un máximo de la temporada de 100 lanzamientos.

El venezolano Eugenio Suárez conectó un doble productor en la séptima y Spencer Steer pegó un jonrón de dos carreras, su 13ro, en la octava ante Craig Yoho para poner la pizarra 6-5.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes