Cerveceros vencen 5-1 a los Dodgers con jonrón de tres carreras de William Contreras

El venezolano William Contreras conectó un jonrón de tres carreras y Logan Henderson se combinó con tres relevistas para permitir apenas tres hits, en la victoria de los Cerveceros de Milwaukee 5-1 sobre los Dodgers de Los Ángelesel viernes por la noche.

El juego marcó la primera vez que los equipos se enfrentaban desde que los Dodgers barrieron a los Cerveceros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional del año pasado.

Los Cevreceros ganaron sus últimos nueve enfrentamientos de temporada contra los Dodgers. La última victoria de Los Ángeles en campaña regular ante Milwaukee fue un triunfo por 7-2 el 13 de agosto de 2024.

Milwaukee anotó todas sus carreras en las dos primeras entradas ante Justin Wrobleski (6-2), quien permitió hits a seis de los primeros siete bateadores que enfrentó.

Después de que el venezolano Jackson Chourio y Brice Turang conectaran sencillos consecutivos, Contreras disparó un batazo de 410 pies por encima de la barda del jardín izquierdo. Wrobleski retiró a Christian Yelich antes de que Andrew Vaughn, Jake Bauers y el venezolano Luis Rengifo conectaran sencillos para llenar las bases.

Vaughn anotó la cuarta carrera de Milwaukee en la primera entrada con un elevado de sacrificio de Sal Frelick.

Milwaukee amplió la ventaja a 5-0 en la segunda entrada cuando el doble de Vaughn con dos outs impulsó a Contreras.

Henderson (2-1) ponchó a siete y permitió dos hits y tres bases por bolas en cinco entradas en blanco.

Los Dodgers anotaron su única carrera en la séptima con un elevado de sacrificio de Shohei Ohtani que llevó al plato al dominicano Teoscar Hernández.

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