Cerveceros en problemas: Dueños de "Timeless Tickets” piden canjear entradas para la Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee realizaron una promoción hace más de una década en la que ofrecían a los aficionados un “Boleto sin vigencia” que les daba acceso a cualquier partido en el futuro si pagaban 1.000 dólares.

Ahora que los Cerveceros están en la Serie Mundial por primera vez desde 1982, los aficionados que aceptaron ese trato están ansiosos por canjear esos boletos que compraron en 2015. Eso ha provocado algunas complicaciones.

El presidente de operaciones comerciales de los Cerveceros, Rick Schlesinger, dijo el martes que varios cientos de aficionados habían indicado que querían canjear sus “Timeless Tickets” para un partido de la Serie Mundial. Schlesinger reconoció que “posteriormente nos equivocamos en nuestras comunicaciones internas sobre la logística para atender las solicitudes”.

“Aunque pudimos acomodar a todos con asientos, recibimos comentarios de algunos que no estaban contentos con la ubicación de los mismos”, manifestó Schlesinger. “Está claro que, incluso con limitaciones extraordinarias en los asientos disponibles, no estuvimos a la altura del espíritu del programa, y hemos estado trabajando en una solución”.

Danny Fochesato, de Milwaukee, compró un Timeless Ticket el día de su cumpleaños número 27, con la idea desde el principio de canjearlo cuando los Cerveceros llegaran a la Serie Mundial.

La promoción permitía que el titular de una de las entradas canjeara la misma y quedara habilitado para comprar tres boletos adicionales para ese partido al precio completo de venta al público. La oferta decía que los boletos “pueden canjearse por las mejores ubicaciones de asientos disponibles, sujeto a la disponibilidad de boletos en el momento del canje”.

“En 2015, ese era un gran argumento de venta”, comentó Fochesato. “Realmente lo promocionaban como: ‘Estos van a ser los mejores asientos disponibles. Tienes prioridad justo detrás de los abonados de temporada. Cualquier cosa que los abonados de temporada no tengan, tú tendrás la primera opción para la Serie Mundial’. Esa es más o menos la historia que vendieron”.

Eso habría funcionado bien cuando Fochesato intentó canjear su entrada para un posible partido de la Serie Mundial en 2018, cuando los Cerveceros llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Fochesato contó que obtuvo cuatro boletos en el nivel 100 detrás del plato que habría podido usar si los Cerveceros hubieran llegado a la Serie Mundial ese año, cuando terminaron perdiendo ante los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 7 de la SCLN.

Esta vez, no tuvo la misma suerte.

“Teníamos un formulario, y solo tenía opciones del nivel 400 o de pie”, explicó Fochesato. “Ni siquiera podíamos saber qué partido nos tocaba. Solo teníamos que poner una preferencia de cuáles queríamos, y luego teníamos que enviar el formulario y simplemente esperar a ver qué nos daban. De inmediato pensé: ‘No, eso es un engaño’”.

Fochesato dijo que negoció hasta conseguir tres asientos del nivel 400 para el Juego 2 del sábado contra los Rays de Tampa Bay y un asiento de nivel inferior en la esquina del jardín derecho para el Juego 1 del viernes.

Señaló que estaba en la fila para la venta pública de boletos y vio que había mejores asientos disponibles que los que le ofrecieron bajo el programa Timeless Ticket.

Los Cerveceros están tratando de enmendar la situación.

Schlesinger indicó que cualquier titular de un “Timeless Ticket” que haya solicitado boletos para la Serie Mundial antes de la fecha límite ahora podrá conservar esos boletos de la Serie Mundial y, al mismo tiempo, mantener su Timeless Ticket para canjearlo por otro partido en cualquier temporada futura.

“Lamentamos nuestro error y esperamos darles la bienvenida a American Family Field para su experiencia en la Serie Mundial”, expresó Schlesinger.

___

Vea aquí la cobertura completa de AP sobre la MLB